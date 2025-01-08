Жирона внесе Крапивцова на матчі Ла Ліги, а також хоче заявити його на Лігу чемпіонів

Жирона найближчими днями зареєструє українського воротаря Владислава Крапивцова на матчі чемпіонату Іспанії.

Про повідомляє AS.

Видання зазначає, що напередодні команду залишив резервіст Пау Лопес, а його місце займе 19-річний кіпер, роботою якого задоволений головний тренер каталонців Мічел.

Ба більше, Жирона хоче внести Крапивцова до заявки на два останні матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Втім, УЄФА поки не відповів клубу на цей запит.

Раніше повідомлялося, що Крапивцов з наступного сезону буде боротися з Пауло Гассанігою за місце в основі каталонської Жирони.

Нещодавно Жирона оголосила про підписання довгострокового контракту з українським голкіпером. Він вже окреслив свої цілі в новому клубі.

У минулому сезоні 19-річний воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1 за яку зіграв 25 матчів в чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента.