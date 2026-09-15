Володар Суперкубку Франції звільнить головного тренера

Головний тренер Ланса Діно Топмеллер найближчим часом буде звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє L'Équipe.

Німецький фахівець очолив французький клуб лише цього літа.

За інформацією видання, керівництво Ланса вже ухвалило рішення припинити співпрацю з 45-річним тренером. Топмеллер не керуватиме командою у найближчому матчі Ліги 1 проти Монако, який відбудеться у п'ятницю, 18 вересня.

Німець провів на чолі Ланса лише чотири матчі в чемпіонаті Франції. Команда розпочала сезон із перемоги над Осером, після чого поступилася Страсбуру та Лор'яну, а в попередньому турі зіграла внічию з Ле-Маном.

Водночас старт Топмеллера не можна назвати повністю невдалим. Під його керівництвом Ланс виграв Суперкубок Франції, здолавши ПСЖ, а також здобув перемогу над празькою Славією у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів.

Однією з причин дострокового розриву співпраці, за інформацією L'Équipe, могла стати ситуація навколо асистента Нельсона Моргадо. Топмеллер нібито наполягав на тому, щоб підтримати свого помічника, якого керівництво клубу хотіло вивести зі штабу.

Тимчасово команду може очолити асистент Топмеллера Яннік Каюзак. Він працює у тренерському штабі Ланса з початку сезону та вже тривалий час розглядається керівництвом як потенційний майбутній головний тренер клубу.

Напередодні повідомлялося, що головний тренер італійської Болоньї, у складі котрої виступає український центрфорвард Артем Довбик, Доменіко Тедеско може залишитися незабаром без роботи.