Іменитий французький вінгер узгодив контракт із клубом МЛС

Вінгер Ланса Аллан Сен-Максімен продовжить кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, 29-річний француз узгодив умови особистого контракту з ФК Шарлотт. Угода буде розразована на три роки - до літа 2029 року.

Сен-Максімен перейде у Шарлотт на правах вільного агента. Минулого тижня Ланс оголосив про те, що контракт вінгера, який діє до кінця червня поточного року, продовжений не буде.

Окрмі Ланса, раніше Сен-Максімен виступав за такі клуби як Сент-Етьєн, Монако, Ганновер, Бастія, Ніцца, Ньюкасл, Аль-Ахлі, Фенербахче і мексиканська Америка. Відзначився 9 голами в 32 матчах за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій. Трансферна вартість вінгера оцінюється в 10 мільйонів євро.