Азар-молодший повернувся в свій рідний клуб

Бельгійський атакувальний півзахисник Торган Азар став гравцем Ланса.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт із 33-річним хавбеком розрахований на два роки – до літа 2028 року. Азар перейшов у Ланс на правах вільного агента після того, як сплив термін дії його контракту з Андерлехтом.

Для бельгійця це повернення у рідний клуб. Азар займався в академії Ланса в 2007 – 2011 рока, у складі цього ж клубу дебютував у дорослому футболі, провівши 17 матчів у всіх турнірах у сезоні-2011/12.

За кар'єру Азар-молодшй провів 47 матчі і забив 9 голів за збірну Бельгії.

Нагадаємо, в червні Ланс призначив Діно Тапмьоллера на посаду головного тренера команди. У минулому сезоні команда стала віцечемпіоном Франції.