Ланс вдома переміг Гавр з мінімальним рахунком у 20-му турі Ліги 1

Ланс на домашньому полі здобув мінімальну перемогу над Гавром у 20-му турі чемпіонату Франції.

Матч закінчився з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив гол "у роздягальню": Рубен Агілар відзначився на 45+1-й хвилині, успішно замкнувши передачу Юдоля.

У другій половині гри арбітр скасував гол Томассона через гру рукою, а сам тайм запам'ятався травмою Санганте та жовтими картками для гравців гостей – Буфаля та Гурна-Дуата.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

20 тур, 30 січня

Ланс – Гавр 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Агілар

Нагадаємо, у минулому турі Ліон з хеттриком Ендріка розбив Мец, а Нант програв Ніцці