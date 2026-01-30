Ланс вдома переміг Гавр з мінімальним рахунком у 20-му турі Ліги 1
Ланс на домашньому полі здобув мінімальну перемогу над Гавром у 20-му турі чемпіонату Франції.
Матч закінчився з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив гол "у роздягальню": Рубен Агілар відзначився на 45+1-й хвилині, успішно замкнувши передачу Юдоля.
У другій половині гри арбітр скасував гол Томассона через гру рукою, а сам тайм запам'ятався травмою Санганте та жовтими картками для гравців гостей – Буфаля та Гурна-Дуата.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
20 тур, 30 січня
Ланс – Гавр 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 45+1 Агілар
Нагадаємо, у минулому турі Ліон з хеттриком Ендріка розбив Мец, а Нант програв Ніцці