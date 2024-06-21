Ямал: Якщо дійдемо до фіналу Євро, я в школу не повернусь
16-річний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал заявив, що не повернеться до школи, якщо дійде з національною командою до фіналу Євро-2024.
Про це молодий вундеркінд заявив у інтерв'ю Cope.
"Скільки годин я вчуся? Ну, оскільки у нас багато вільного часу, я не кажу собі: "Сьогодні мінімум дві години". Коли я перебуваю на базі та мені нема чого робити, я беру iPad і роблю кілька домашніх завдань, а коли Ніко або Фермін кличуть мене пограти в PlayStation, я спускаюся разом із ними.
Чи потрібно мені складати іспити? Ні, я дивлюся, що мені надсилають, роздруковую і роблю це.
А як щодо моїх оцінок? Думаю, вони надішлють їх мені онлайн, тому що це залежить від того, як далеко ми просунемося на Євро. Я сподіваюся, що дуже далеко, що я більше не повернуся в клас. Отже, якщо ми вийдемо у фінал, я не повернуся, а відразу поїду у відпустку", — сказав Ямаль.
Нагадаємо, що Ямал став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи.
Напередодні Іспанія з Ламіном у складі перемогла Італія та гарантувала собі перше місце у групі B.