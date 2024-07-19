Ямаль став унікальним гравцем за трансферною вартістю

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль став наймолодшим гравцем дорожчим за 100 млн євро в історії порталу Transfermarkt.

Про це повідомляється на сайті відомого ресурсу.

Після феєричного виступу на Євро-2024 17-річний Ямаль подорожчав на 30 млн євро, і тепер його вартість становить 120 млн. У загальному світовому рейтингу Ламін ділить 10 сходинку з уругвайцем Федеріко Вальверде та англійцем Декланом Райсом.

У списку найдорожчих гравців до 17 років за всю історію Ямаль з величезним відривом посідає перше місце. Другим йде його одноклубник Ансу Фату, який у 2020 році коштував 60 млн.

Нагадаємо, що Ямаль був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став найкращим на турнірі.