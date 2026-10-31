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Колос розгромив Пантер у 14 турі Прайм-ліги

Олег Дідух — 31 жовтня 2026, 17:21
Колос розгромив Пантер у 14 турі Прайм-ліги

У суботу, 31 жовтня, відбувся ще один матч у рамках 14 туру Прайм-ліги – елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок. Колос на виїзді з рахунком 4:0 розгромив уманських Пантер.

Всі 4 м'ячі гості забили ще до перерви. Хеттрик оформила Вікторія Остапів, ще один гол забила Даяна Семків.

Чемпіонат України – Прайм ліга
14 тур, 31 жовтня

Пантери (Умань) – Колос (Ковалівка) – 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 20 Семків, 0:2 – 32 Остапів, 0:3 – 37 Остапів, 0:4 – 45 Остапів

Напередодні, 30 жовтня, 14 тур стартував із виїзної перемоги Харкова над донецьким Шахтарем із рахунком 3:1.

Завдяки цій перемозі Колос набрав 29 очок і вийшов на 2 місце в турнірній таблиці. Пантери із 3 очками в 13 матчах продовжують іти останніми.

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