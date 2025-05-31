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Лаціо близький до угоди з Саррі

Олександр Булава — 31 травня 2025, 22:40
Лаціо близький до угоди з Саррі
Мауріціо Саррі
Getty Images

Колишній головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі близький до повернення в римський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Джерела в клубі підтверджують, що для 66-річного фахівця підготовлений дворічний контракт плюс опція на один рік, якщо Лаціо вийде в Лігу чемпіонів протягом одного з двох сезонів.

Саррі вже очолював Лаціо у 2021 – 2024 роках. Після відходу з клубу влітку минулого року 66-річний італійський фахівець залишається безробітним.

Нагадаємо, Лаціо завершив поточний сезон Серії А на сьомому місці в турнірній таблиці, залишившись без єврокубків. У останніх трьох турах чемпіонату команда набрала лише 2 очки.

Лаціо Мауріціо Саррі Чемпіонат Італії, Серія А

Мауріціо Саррі

Колишній тренер Лаціо близький до повернення у римський клуб
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