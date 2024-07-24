Форвард Динамо зацікавив Лаціо

Римський Лаціо проявляє інтерес до форварда Динамо Київ і збірної України Владислава Ваната.

Про це повідомляє Insider Lazio.

Інсайдер опублікував список щодо трансферних цілів клубу, в які входить Владислав.

За інформацією джерела, до трансферних цілей італійської команди входять також: Фернандес-Пардо(Гент), Хамес Родрігес(Сан-Паулу) та Йоаннідіс(Панатінаїкос).

За київський клуб український нападник дебютував у сезоні-2020/2021. За цей період Владислав відіграв 58 матчів у яких відзначився 21 забитим м'ячем та віддав 9 результативних передач. Також у сезоні-2023/2024 став найкращим бомрабридом Української Прем'єр Ліги забивши 14 голів.

Нагадаємо, на початку червня у ЗМІ була інформація про те, що Ванатом цікавиться інший клуб Серії А.