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Президент Лаціо назвав ім'я нового головного тренера

Олександр Булава — 9 червня, 22:59
Президент Лаціо назвав ім'я нового головного тренера

Римський Лаціо призначить наставника Верони Марко Бароні на посаду нового головного тренера.

Про це заявив президент "орлів" Клаудіо Лотіто у коментарі Il Messaggero.

"З Вероною все вирішено. Бароні – новий тренер Лаціо", - заявив Лотіто.

Напередодні римляни розірвали контракт з Ігорем Тудором. Причиною такого рішення стало непорозуміння тренера із президентом Клаудіо Лотіто та спортивним директором Анджело Фабіані.

Тудор очолив Лаціо у березні після відставки Мауріцо Саррі. Під його керівництвом "орли" посіли 7 місце та кваліфікувалися до Ліги конференцій.

Верона Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А Ігор Тудор

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