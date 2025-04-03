Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лаціо може змінити головного тренера

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 20:01
Лаціо може змінити головного тренера
Марко Бароні
https://x.com/officialsslazio

Головний тренер Лаціо Марко Бароні може втратити свою посаду по завершенні сезону.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Попри те, що Лаціо наразі на 2 очки відстає від четвертого місця у Серії та зіграє у чвертьфіналі Ліги Європи, майбутнє тренера залишається невизначеним.

Остаточне рішення керівництво "орлів" прийме після завершення сезону. Серед кандидатів на заміну Бароні розглядається екстренер Дженоа Альберто Джилардіно.

42-річний італійський тренер очолював "грифонів" з грудня 2022 року, минулого року повернув команду в Серію А після річної перерви.

Нагадаємо, напередодні Лаціо в заключному матчі 30 туру Серії А вдома зіграв унічию 1:1 із Торіно.

Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А Альберто Джилардіно Марко Бароні

Марко Бароні

Лаціо не планує звільняти головного тренера попри незадовільні результати
Несподівані проблеми для Шовковського та початок великого шляху. 4 інтриги матчу Динамо – Лаціо
Бароні: Проти Динамо на поле вийдуть ті, хто отримує мало ігрового часу

Останні новини