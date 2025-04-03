Лаціо може змінити головного тренера
Марко Бароні
https://x.com/officialsslazio
Головний тренер Лаціо Марко Бароні може втратити свою посаду по завершенні сезону.
Про це повідомляє CalcioMercato.
Попри те, що Лаціо наразі на 2 очки відстає від четвертого місця у Серії та зіграє у чвертьфіналі Ліги Європи, майбутнє тренера залишається невизначеним.
Остаточне рішення керівництво "орлів" прийме після завершення сезону. Серед кандидатів на заміну Бароні розглядається екстренер Дженоа Альберто Джилардіно.
42-річний італійський тренер очолював "грифонів" з грудня 2022 року, минулого року повернув команду в Серію А після річної перерви.
Нагадаємо, напередодні Лаціо в заключному матчі 30 туру Серії А вдома зіграв унічию 1:1 із Торіно.