Колишній тренер Лаціо близький до повернення у римський клуб
Мауріціо Саррі
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Колишній головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі близький до того, щоби вдруге очолити римський клуб.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Керівництво Лаціо ухвалило рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Марко Бароні. Саме Саррі є найімовірнішим кандидатом на заміну нинішньому наставнику "Орлів". Йому уже запропонували дворічний контракт із зарплатою в 2,8 мільйона євро на рік.
Саррі вже очолював Лаціо у 2021 – 2024 роках. Після відходу з клубу влітку минулого року 66-річний італійський фахівець залишається безробітним.
Нагадаємо, Лаціо завершив поточний сезон Серії А на сьомому місці в турнірній таблиці, залишившись без єврокубків. У останніх трьох турах чемпіонату команда набрала лише 2 очки.