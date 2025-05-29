Колишній тренер Лаціо близький до повернення у римський клуб

Колишній головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі близький до того, щоби вдруге очолити римський клуб.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Керівництво Лаціо ухвалило рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Марко Бароні. Саме Саррі є найімовірнішим кандидатом на заміну нинішньому наставнику "Орлів". Йому уже запропонували дворічний контракт із зарплатою в 2,8 мільйона євро на рік.

Саррі вже очолював Лаціо у 2021 – 2024 роках. Після відходу з клубу влітку минулого року 66-річний італійський фахівець залишається безробітним.

Нагадаємо, Лаціо завершив поточний сезон Серії А на сьомому місці в турнірній таблиці, залишившись без єврокубків. У останніх трьох турах чемпіонату команда набрала лише 2 очки.