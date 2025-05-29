Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній тренер Лаціо близький до повернення у римський клуб

Олег Дідух — 29 травня 2025, 12:12
Колишній тренер Лаціо близький до повернення у римський клуб
Мауріціо Саррі
Getty Images

Колишній головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі близький до того, щоби вдруге очолити римський клуб.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Керівництво Лаціо ухвалило рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Марко Бароні. Саме Саррі є найімовірнішим кандидатом на заміну нинішньому наставнику "Орлів". Йому уже запропонували дворічний контракт із зарплатою в 2,8 мільйона євро на рік.

Саррі вже очолював Лаціо у 2021 – 2024 роках. Після відходу з клубу влітку минулого року 66-річний італійський фахівець залишається безробітним.

Нагадаємо, Лаціо завершив поточний сезон Серії А на сьомому місці в турнірній таблиці, залишившись без єврокубків. У останніх трьох турах чемпіонату команда набрала лише 2 очки.

Лаціо Мауріціо Саррі Марко Бароні

Лаціо

Подяка за відібрані очки в Інтера: фанати Наполі зробили ікони із зображенням легенди Барселони
Ювентус залишив Рому без Ліги чемпіонів, Емполі Коваленка вилетів у Серію В за підсумками 38 туру
Болонья після перемоги в Кубку Італії викупила захисника Лаціо
Наполі та Інтер зіграли свої матчі внічию і залишили інтригу на останній тур, Рома обіграла Мілан
Колишній форвард Лаціо та Астон Вілли Козак завершив кар'єру

Останні новини