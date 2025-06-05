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Колишній тренер Лаціо очолив Торіно

Олег Дідух — 5 червня 2025, 14:08
Колишній тренер Лаціо очолив Торіно
Марко Бароні
ФК Торіно

Новим головним тренером Торіно став Марко Бароні.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Сьогодні, 5 червня, Торіно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Паоло Ванолі. Він пропрацював з командою всього один рік, посівши 11 місце у Серії А. 52-річний фахівець приєднався до Торіно влітку 2024 року, покинувши Венецію одразу після виходу з клубом у Серію А.

На посаді головного тренера Торіно Ванолі замінив Марко Бароні. В минулому сезоні він працював із Лаціо, який фінішував у Серії А на 7 місці, залишившись поза зоною єврокубків.

До цього 61-річний фахівець працював із цілим рядом італійських клубів, серед яких Верона, Лечче, Реджина, Кремонезе, Фрозіноне, Беневенто, Новара, Пескара та Сієна.

У понеділок, 2 червня, Лаціо вже призначив на посаду нового тренера Мауріціо Саррі.

Торіно Марко Бароні

Торіно

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