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Президент Лаціо придбав ще один відомий італійський клуб

Олег Дідух — 27 червня 2026, 16:05
Президент Лаціо придбав ще один відомий італійський клуб
ФК Реджина

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто став власником Реджини.

Про це повідомляє пресслужба клубу з півдня Італії.

Умови угоди не розголошуються. Президентом Реджини стане син Клаудіо Лотіто, Енріко.

Зазначимо, що наразі Реджина грає в групі І Серії D – четвертого за силою дивізіону чемпіонату Італії. В минулому сезоні команда посіла 3 місце в турнірній таблиці групи та не зуміли добитися підвищення у класі через плейоф. Востаннє клуб грав у Серії А в 2009 році.

Зазначимо, що Лотіто з 2004 року володіє Лаціо. Бізнесмен перманентно перебувє під шквалом критики з боку вболівальників клубу за недостатні інвестиції в команду та підвищення ціни на квитки. Це призвело до того, що ультрас Лаціо вирішили бойкотувати новий сезон.

Лаціо Реджина Клаудіо Лотіто

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