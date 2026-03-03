Перестановки в Ла Лізі: Алавес звільнив головного тренера та миттєво знайшов йому заміну
Іспанський Алавес ухвалив рішення про зміну наставника першої команди, звільнивши аргентинця Едуардо Коуде та призначивши на його місце 61-річного Кіке Санчеса Флореса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Коуде очолював "лисиць" з грудня 2024 року, перейшовши до Іспанії після роботи в бразильському клубі Інтернасьйонал. У поточному сезоні його підопічні здобули 11 перемог у 31 матчі всіх турнірів.
Наразі Алавес посідає лише 16-ту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 27 очок після 26 зіграних турів (7 перемог, 6 нічиїх, 13 поразок).
Його наступник Кіке Санчес Флорес має за плечима тривалий досвід роботи в Іспанії, де він раніше очолював Хетафе, Валенсію, Еспаньйол та Севілью. Одним із найгучніших його успіхів є перемога у Лізі Європи у 2010 році на чолі мадридського Атлетико.
Нагадаємо, що у стартовому матчі 26-го туру Алавес у меншості програв Леванте.