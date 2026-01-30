Алавес вирвав перемогу над Еспаньйолом та наздогнав Жирону в турнірній таблиці Ла Ліги
Сьогодні, 30 січня, відбувся стартовий матч 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому Еспаньйол приймав Алавес.
Зустріч завершилась перемогою гостей з рахунком 2:1.
При тому саме господарі першими відкрили рахунок на 15 хвилині зустрічі. Але ще в першому таймі Алавес відновив паритет, а за 20 хвилин до кінця гри взагалі вийшов уперед завдяки голу Боє.
Таким чином Алавес наздогнав Жирону Віктора Циганкова та Владислава Ваната в турнірній таблиці Ла Ліги. В обох команд по 25 очок, але каталонці ще не грали матч 22-го туру (проти Реала Ов'єдо).
Еспаньйол – Алавес 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 15 Фернандес, 1:1 – 27 Бланко, 1:2 – 71 Боє
Нагадаємо, у попередньому турі Жирона з Ванатом та Циганковим врятувалася від поразки Хетафе.