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Вільярреал у меншості врятувався від поразки, Еспаньйол та Валенсія розписали мирову

Микола Дендак — 19 грудня 2024, 00:29
Вільярреал у меншості врятувався від поразки, Еспаньйол та Валенсія розписали мирову

Сьогодні, 18 грудня, відбулися перенесені матчі іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Зокрема, у поєдинку 12 туру Вільярреал у меншості зумів відігратися та розписати мирову з Райо Вальєкано. Клуб грав удесятьох з 32 хвилини.

Також у зустрічі 13 туру між Еспаньйолом та Валенсією не вдалося виявити сильнішого. Команди також розписали мирову з ідентичним рахунком 1:1.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
Перенесені матчі, 18 грудня

Вільярреал – Райо Вальєкано 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 20 Гарсія, 1:1 – 45+1 Перес
Вилучення: Камбвала 32 (Пряма червона)

Еспаньйол – Валенсія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Пуадо, 1:1 – 47 Лопес

Нагадаємо, напередодні мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, став переможцем Міжконтинентального кубку 2024.

Валенсія Вільярреал Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано

Райо Вальєкано

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