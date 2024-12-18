Реал Луніна – володар Міжконтинентального кубка-2024

Мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, став переможцем Міжконтинентального кубку 2024 з футболу.

У фіналі іспанський гранд розгромив мексиканську Пачуку з рахунком 3:0.

Перший гол на 37 хвилині забив зірковий нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе. На старті другого тайму Родріго подвоїв перевагу, а крапку на 84 хвилині поставив Вінісіус.

Що ж стосується українця, то Лунін всю гру провів на лаві запасних, а на воротах стояв бельгієць Тібо Куртуа.

Міжконтинентальний кубок 2024

Фінал, 18 грудня

Реал Мадрид (Іспанія) – Пачука (Мексика) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Мбаппе, 2:0 - 53 Родріго, 3:0 - 84 Вінісіус

Для Андрія Луніна це вже 11-й трофей у кар'єрі з мадридцями.

Зауважимо, що Міжконтинентальний кубок проводиться вперше за 20 років. Його ввели замість клубного чемпіонату світу.