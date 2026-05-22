Сельта продовжила контракт із легендою клубу
Сельта продовжила контракт із форвардом команди Яго Аспасом.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Нова угода розрахована ще на один рік – до кінця червня 2027 року. Термін дії попередньої угоди спливав наступного місяця.
Яго Яспас є легендою Сельти та вихованцем клубу. За першу команду галісійців виступав у 2008 – 2013 роках та повернувся в 2015 році після невдалих сезонів у Ліверпулі та Севільї. У 2016 – 2023 роках Яго Аспал провів 20 матчів за збірну Іспанії та відзначився у них 6 голами.
У поточному сезоні на рахунку 38-річного ветерана 8 голів і 6 асистів у 47 матчах за Сельту в усіх турнірах.
Нагадаємо, на початку квітня Сельта продовжила контракт із головним тренером команди Клаудіо Гіральдесом.