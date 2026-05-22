Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сельта продовжила контракт із легендою клубу

Олег Дідух — 22 травня 2026, 16:27
Сельта продовжила контракт із легендою клубу
Яго Аспас
ФК Сельта

Сельта продовжила контракт із форвардом команди Яго Аспасом.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Нова угода розрахована ще на один рік – до кінця червня 2027 року. Термін дії попередньої угоди спливав наступного місяця.

Яго Яспас є легендою Сельти та вихованцем клубу. За першу команду галісійців виступав у 2008 – 2013 роках та повернувся в 2015 році після невдалих сезонів у Ліверпулі та Севільї. У 2016 – 2023 роках Яго Аспал провів 20 матчів за збірну Іспанії та відзначився у них 6 голами.

У поточному сезоні на рахунку 38-річного ветерана 8 голів і 6 асистів у 47 матчах за Сельту в усіх турнірах.

Нагадаємо, на початку квітня Сельта продовжила контракт із головним тренером команди Клаудіо Гіральдесом.

Сельта

Сельта

Атлетико у меншості переграв Осасуну, Бетіс здолав Ельче в 36 турі Ла Ліги
Атлетико Мадрид – Сельта. Де та коли дивитися матч 35 туру Ла Ліги
Флік висловився про травми Ямала та Канселу: Він би не пішов з поля без причини
Ямал отримав ушкодження: ЗМІ приписують лідеру Барселони серйозну травму
Барселона – Сельта: прогноз букмекерів на матч іспанської Ла Ліги

Останні новини