Сельта продовжила контракт із легендою клубу

Сельта продовжила контракт із форвардом команди Яго Аспасом.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Нова угода розрахована ще на один рік – до кінця червня 2027 року. Термін дії попередньої угоди спливав наступного місяця.

Яго Яспас є легендою Сельти та вихованцем клубу. За першу команду галісійців виступав у 2008 – 2013 роках та повернувся в 2015 році після невдалих сезонів у Ліверпулі та Севільї. У 2016 – 2023 роках Яго Аспал провів 20 матчів за збірну Іспанії та відзначився у них 6 голами.

У поточному сезоні на рахунку 38-річного ветерана 8 голів і 6 асистів у 47 матчах за Сельту в усіх турнірах.

Нагадаємо, на початку квітня Сельта продовжила контракт із головним тренером команди Клаудіо Гіральдесом.