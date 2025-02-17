Барселона з голом Левандовського обіграла Райо Вальєкано та стала лідером Ла Ліги

У понеділок, 17 лютого, відбувся заключний матч 24 туру іспанської Лі Ліги, в якому Барселона вдома обіграла Райо Вальєкано.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку Роберта Левандовського, який реалізував пенальті. Цей м'яч став 20-м для польського нападника у поточному чемпіонаті.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

24 тур, 17 лютого

Барселона – Райо Вальєкано 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 28 Левандовський (пен)

Нагадаємо, що напередодні Реал та Атлетико зіграли внічию у своїх матчах. Тому каталонці завдяки перемозі набрали 51 бал та очолити турнірну таблицю Ла Ліги. У "вершкових" аналогічна кількість очок, проте вони поступаються за додатковими параметрами. "Матрацники" йдуть третіми з 50 пунктами.