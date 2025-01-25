Атлетико зіграв унічию з Вільярреалом, Бетіс дотиснув Мальорку в 21 турі Ла Ліги
У суботу, 25 січня, відбулися чотири поєдинки у межах 21 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.
У центральному матчі дня мадридський Атлетико зіграв унічию з Вільяррелом. Водночас Бетіс у більшості переграв Мальорку, а Севілья не змогла перемогти Еспаньйол.
В останній зустрічі ігрового дня Вальядолід вдома зіграє проти мадридського Реала, який наразі йде першим у турнірній таблиці.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
21 тур, 25 січня
Мальорка – Бетіс 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90+6 Бакамбу
Вилучення: 73 Маскарель (пряма червона)
Атлетико – Вільярреал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 29 Морено, 1:1 – 58 Ліно
Севілья – Еспаньйол 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 15 Камбулла, 1:1 – 61 Баде
- 22:00 Вальядолід – Реал
Нагадаємо, тур розпочався матчем між Лас-Пальмасом та Осасуною. Команди не змогли виявити переможця, зустріч завершилась внічию (1:1). Від поразки Осасуну врятував гол Аднана Янузая.