Атлетико зіграв унічию з Вільярреалом, Бетіс дотиснув Мальорку в 21 турі Ла Ліги

У суботу, 25 січня, відбулися чотири поєдинки у межах 21 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

У центральному матчі дня мадридський Атлетико зіграв унічию з Вільяррелом. Водночас Бетіс у більшості переграв Мальорку, а Севілья не змогла перемогти Еспаньйол.

В останній зустрічі ігрового дня Вальядолід вдома зіграє проти мадридського Реала, який наразі йде першим у турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

21 тур, 25 січня

Мальорка – Бетіс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+6 Бакамбу

Вилучення: 73 Маскарель (пряма червона)

Атлетико – Вільярреал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Морено, 1:1 – 58 Ліно

Севілья – Еспаньйол 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Камбулла, 1:1 – 61 Баде

22:00 Вальядолід – Реал

Нагадаємо, тур розпочався матчем між Лас-Пальмасом та Осасуною. Команди не змогли виявити переможця, зустріч завершилась внічию (1:1). Від поразки Осасуну врятував гол Аднана Янузая.