Леганес програв Райо Вальєкано у стартовому матчі 22 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 31 січня, матчем Леганеса та Райо Вальєкано стартував 22-й тур Іспанської Ла Ліги з футболу.

Зустріч завершилася перемогою гостей із рахунком 1:0. Єдиний гол за 12 хвилин до завершення основного часу забив Пате Сісс. Варто зазначити, що Леганес другу половину матчу грав у меншості після вилучення Серхіо Гонсалеса в кінцівці першого тайму.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

22-й тур, 31 січня

Леганес – Райо Вальєкано 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 78 Сісс

Нагадаємо, понеділок, 27 січня, зустріччю Алавеса та Сельти завершився 21-й тур Ла Ліги сезону-2024/25.