Алавес та Сельта зіграли внічию в заключному матчі 21 туру Ла Ліги

У понеділок, 27 січня, зустріччю Алавеса та Сельти завершився 21-й тур Ла Ліги сезону-2024/25.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Господарі поля вийшли вперед на шостій хвилині, коли Енріке Гарсія реалізував пенальті. Команда з Віго тривалий час не могла відігратися, аж поки на 66-й хвилині Пабло Дуран не реалізував свій момент. До кінця матчу голів більше не було.

Сельта має 25 очок і посідає 13-те місце. Алавес набрав на 4 пункти менше, що дозволяє посідати лише 17-й рядок у турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

21-й тур, 27 січня

Алавес – Сельта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Гарсія (6, пен), 1:1 – Дуран (66)

Нагадаємо, вчора Барселона познущалася над Валенсією, а Жирона Циганкова програла Райо.