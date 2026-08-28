Расінг переграв Ельче у результативному матчі 3-го туру Ла Ліги

У п'ятницю, 28 серпня, двома матчами стартував 3-й тур іспанської Ла Ліги з футболу.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Расінг вдома "перестріляв" Ельче.

Ще у першому таймі господарі завдяки Забірі тричі відзначилися у воротах гостей, а ті майже відігралися у другій 45-хвилинці, але до нічиєї їм не вистачило голу.

У ще одній зустрічі Алавес прийме Вільярреал.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

3-й тур, 28 серпня

Расінг – Ельче 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 15 Забірі, 2:0 – 21 Забірі, 3:0 – 36 Забірі, 3:1 – 78 Сангаре, 3:2 –79 Ніньйо

22:30 Алавес – Вільярреал

Напередодні у перенесених матчах 1-го туру Барселона переграла Атлетик, а Сельта поступилась Осасуні.