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Атлетико обіграв Леванте та вийшов у лідери Ла Ліги

Олег Дідух — 31 жовтня 2026, 17:00
Атлетико обіграв Леванте та вийшов у лідери Ла Ліги

Суботній ігровий день 11 туру іспанської Ла Ліги відкривав матч між Леванте і Атлетико Мадрид. Гості здобули перемогу з рахунком 2:0, яка дозволила їм вийти в лідери турнірної таблиці щонайменше до вечірнього матчу Барселони проти Алавеса. Голи забивали Алекс Грімальдо та син головного тренера Атлетико, Джуліано Сімеоне.

Чемпіонат Іспанія – Ла Ліга
11 тур, 31 жовтня

Леванте – Атлетико – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Грімальдо, 0:2 – 62 Сімеоне

Також у суботу, 31 жовтня, відбудуться ще три матчі в рамках 11 туру Ла Ліги:

  • 17:15 Райо Вальєкано – Сельта
  • 19:30 Бетіс – Малага
  • 22:00 Барселона – Алавес

11 тур Ла Ліги стартував у п'ятницю, 30 жовтня, виїзною перемогою Еспаньйола над Вільярреалом із рахунком 1:0.

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