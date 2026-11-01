Севілья зазнала поразки від Хетафе в 11 турі Ла Ліги

У неділю, 1 листопада, низкою матчів продовжилася програма 11 туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

Так, у стартовому поєдинку ігрового дня Хетафе вдома обіграв Севілью. Саме гості відкрили рахунок у 1-му таймі після голу Саласа, однак у другій 45-хвилинці господарі перевернули гру, забивши у ворота суперника 3 голи, на що той нічим не зміг відповісти.

Чемпіонат Іспанія – Ла Ліга

11 тур, 1 листопада

Хетафе – Севілья 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Салас, 1:1 – 68 Унал, 2:1 – 73 Сатріано, 3:1 – 90+4 Мангала

Пізніше відбудеться ще три протистояння:

17:15 Расінг – Реал Мадрид

19:30 Ельче – Валенсія

22:00 Атлетик – Реал Сосьєдад

Нагадаємо, раніше Барселона розтрощила Алавес, а Атлетико обіграв Леванте.