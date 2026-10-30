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Вільярреал програв Еспаньйолу в стартовому матчі 11 туру Ла Ліги

Олексій Мурзак — 30 жовтня 2026, 23:53
Вільярреал програв Еспаньйолу в стартовому матчі 11 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 30 жовтня, відбувся стартовий матч 11 туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27, у якому Вільярреал вдома поступився Еспаньйолу.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1.

Єдиний і переможний гол у складі гостей на 60 хвилині забив Кабрера. Міг Еспаньйол перемогти і більш переконливо, однак взяття воріт від Фернандеса не зарахували після перегляду ВАР.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
11 тур, 30 жовтня

Вільярреал – Еспаньйол 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 60 Кабрера

Турнірна таблиця Ла Ліги
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Напередодні повідомлялося, що український голкіпер Реала Андрій Лунін претендує на нагороду за найкращий сейв жовтня в чемпіонаті Іспанії.

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