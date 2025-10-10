Реал Ов’єдо оголосив про призначення тренера
Іспанський клуб Реал Ов’єдо офіційно повідомив про призначення Луїса Мігеля Карріона на посаду головного тренера першої команди.
Про це інформує пресслужба клубу.
За офіційними даними, 46-річний фахівець підписав контракт із клубом до завершення поточного сезону. Фінансові умови угоди не розголошуються.
Це вже другий прихід Карріона до Реала Ов’єдо. Раніше він очолював команду з вересня 2023 року до червня 2024-го. За цей період під його керівництвом Ов’єдо провів 42 матчі, у яких здобув 20 перемог, зазнав 11 поразок і ще 11 зустрічей завершив унічию.
Після 8 турів поточного сезону Ла Ліги команда займає 17-те місце в турнірній таблиці та має у своєму активі лише шість очок.
Раніше керівництво звільнило з посади попереднього наставника Велько Пауновича.