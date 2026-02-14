Сельта врятувалася від поразки Еспаньйолу в матчі 24 туру Ла Ліги

У суботу, 14 лютого, низкою матчів продовжилася програма 24 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок Еспаньйола та Сельти, який завершився бойовою нічиєю 2:2.

Пізніше відбудеться ще три зустрічі, в одній з яких Реал Мадрид прийме Реал Сосьєдад.

Чемпіона Іспанії – Ла Ліга

25 тур, 14 лютого

Еспаньйол – Сельта 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Хутгла, 1:1 – 66 Гарсія, 2:1 – 86 Долан, 2:2 – 90+3 Іглесіас

17:15 Хетафе – Вільярреал

19:30 Севілья – Алавес

22:00 Реал Мадрид – Реал Сосьєдад

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Ельче зіграв унічию з Осасуною.