Ельче та Осасуна не виявили сильнішого у стартовому матчі 24 туру Ла Ліги

У суботу, 13 лютого, відбувся стартовий матч 24 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Ельче вдома зіграв унічию з Осасуною.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

За статистикою ближчими до перемоги були господарі поля, показник хG (очікувані голи) яких склав 2.00 проти 0.77 у суперника.

У підсумку Ельче набрав 25 очок та принаймні тимчасово піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці, водночас Осасуна з 30-ма заліковими балами залишилася на 9-му місці.

Чемпіона Іспанії – Ла Ліга

25 тур, 13 лютого

Ельче – Осасуна 0:0

Нагадаємо, у заключному поєдинку 23-го туру Вільярреал впевнено переміг Еспаньйол.