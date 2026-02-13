Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ельче та Осасуна не виявили сильнішого у стартовому матчі 24 туру Ла Ліги

Олексій Мурзак — 13 лютого 2026, 23:55
Ельче та Осасуна не виявили сильнішого у стартовому матчі 24 туру Ла Ліги

У суботу, 13 лютого, відбувся стартовий матч 24 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Ельче вдома зіграв унічию з Осасуною.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

За статистикою ближчими до перемоги були господарі поля, показник хG (очікувані голи) яких склав 2.00 проти 0.77 у суперника. 

У підсумку Ельче набрав 25 очок та принаймні тимчасово піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці, водночас Осасуна з 30-ма заліковими балами залишилася на 9-му місці.

Чемпіона Іспанії – Ла Ліга
25 тур, 13 лютого

Ельче – Осасуна 0:0

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у заключному поєдинку 23-го туру Вільярреал впевнено переміг Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Вільярреал розгромив Еспаньйол у 23 турі Ла Ліги
Жирона з Ванатом та Циганковим зіграла внічию з Севільєю, Атлетико програв Бетісу в 23 турі Ла Ліги
Барселона розгромила Мальорку, а Реал Сосьєдад впевнено здолав Ельче у 23 турі Ла Ліги
Матч Жирони проти Севільї в Ла Лізі перенесли: відома причина
Осасуна вирвала перемогу в Сельти у стартовому матчі 23 туру Ла Ліги

Останні новини