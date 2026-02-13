Ельче та Осасуна не виявили сильнішого у стартовому матчі 24 туру Ла Ліги
У суботу, 13 лютого, відбувся стартовий матч 24 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Ельче вдома зіграв унічию з Осасуною.
Зустріч завершилася з рахунком 0:0.
За статистикою ближчими до перемоги були господарі поля, показник хG (очікувані голи) яких склав 2.00 проти 0.77 у суперника.
У підсумку Ельче набрав 25 очок та принаймні тимчасово піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці, водночас Осасуна з 30-ма заліковими балами залишилася на 9-му місці.
Чемпіона Іспанії – Ла Ліга
25 тур, 13 лютого
Ельче – Осасуна 0:0
Нагадаємо, у заключному поєдинку 23-го туру Вільярреал впевнено переміг Еспаньйол.