Барселона розгромила Мальорку, а Реал Сосьєдад впевнено здолав Ельче у 23 турі Ла Ліги

У суботу, 7 лютого, двома матчами з чотирьох запланованих продовжився 23-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, поєдинки Райо Вальєкано – Реал Ов'єдо та Севілья – Жирона були перенесені на інші дати у зв'язку з погодними умовами.

Водночас Барселона вдома не мала проблем з Мальоркою, обігравши суперника з рахунком 3:0. У першому таймі рахунок відкрив Левандовський, а Ямал та Берналь зняли остаточні питання щодо переможця у другій 45-хвилинці.

Реал Сосьєдад здобув впевнену перемогу над Ельче з рахунком 3:1, забезпечивши результат влучними ударами Сучича, Оярсабаля та Оскарссона. Єдиний м'яч у відповідь гості забили зусиллями Андре Сілви.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

23 тур, 7 лютого

Барселона – Мальорка 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Левандовський, 2:0 – 61 Ямал, 3:0 – 83 Берналь

Реал Сосьєдад – Ельче 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 24 Сучич, 2:0 – 37 Оярсабаль, 2:1 – 42 Андре Сілва, 3:1 – 89 Оскарссон

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Осасуна вирвала перемогу в Сельти.