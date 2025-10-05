Севілья розгромила Барселону в 8-му турі Ла Ліги

У неділю, 5 жовтня, низкою матчів продовжився 8-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок Алавеса та Ельче, який завершився з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Не обійшлося і без сенсацій, адже пізніше Барселона на виїзді програла Севільї. Доля матчу була вирішена ще у першому таймі, в якому каталонці змогли лише скоротити відставання. Ба більше, у другому таймі Севілья забила ще два голи, поставивши крапку у протистоянні. Через цю поразку Барселона втратила можливість обійти Реал, який одноосібно очолює турнірну таблицю.

Пізніше відбудуться ще три зустрічі, в яких Еспаньйол приме Бетіс, Реал Сосьєдад зіграє за Райо Вальєкано, а Атлетико завітає в гості до Сельти.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

8 тур, 5 жовтня

Алавес – Ельче 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 76 Вісенте (пен), 2:0 – 81 Мартінес, 2:1 – 90+3 Андре Сілва, 3:1 – 90+5 Боє

Вилучення: 79 – Аффенгрубер (Ельче)

Севілья – Барселона 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 13 Санчес (пен), 2:0 – 36 Ромеро, 2:1 – 45+7 Рашфорд, 3:1 – 90 Кармона, 4:1 – 90+6 Адамс

Вилучення: 90+3 Паке (Севілья)

19:30 Еспаньйол – Реал Бетіс

19:30 Реал Сосьєдад – Райо Вальєкано

22:00 Сельта – Атлетико

Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, Реал з дублем Вінісіуса обіграв Вільярреал, Жирона з голом Ваната здолала Валенсію.