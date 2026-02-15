Атлетико сенсаційно зазнав розгрому від Райо Вальєкано у 24 турі Ла Ліги

У неділю, 15 лютого, низкою матчів продовжилася програма 24 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Атлетик Більбао на виїзді переміг Реал Ов'єдо.

Пізніше відбулася і перша сенсація туру, адже мадридський Атлетико примудрився розгромно програти Райо Вальєкано, який завдяки перемозі піднявся на 16-ту сходинку турнірної таблиці. "Матрацники" із 45 заліковими балами залишилися на четвертому місці.

Згодом відбудеться ще два протистояння: Леванте прийме Валенсію, а Бетіс на виїзді зіграє проти Мальорки.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

24 тур, 15 лютого

Реал Ов'єдо – Атлетик Більбао 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Чаіра, 1:1 – 58 Хауреегісар, 1:2 – 71 Сансет (пен)

Райо Вальєкано – Атлетико Мадрид 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 40 Перес, 2:0 – 45 Валентін, 3:0 – 76 Менді

19:30 Леванте – Валенсія

22:00 Мальорка – Бетіс

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, Сельта врятувалася від поразки Еспаньйолу, а Вільярреал програв Хетафе.