Алавес зіграв унічию з Валенсією у заключному матчі 9 туру Ла Ліги

У понеділок, 20 жовтня, відбувся заключний матч 9 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Алавес зіграв унічию Валенсією.

На жаль, команди не порадували вболівальників забитими голами – 0:0.

Завдяки нічийному результату Алавес набрав 12 очок, однак залишився 10-м в турнірній таблиці, Валенсія із 9 балами залишилася на 14-й сходинці.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

9 тур, 20 жовтня

Алавес – Валенсія 0:0

Турнірна таблиця Ла Ліги сезону-2025/26

Standings provided by Sofascore

Як відомо, у неділю, 19 жовтня, відбулася низка матчів 9 туру.