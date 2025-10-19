Українська правда
Атлетик не зміг переграти Ельче, Райо Вальєкано розгромив Леванте у 9 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 19 жовтня 2025, 21:40
Атлетик не зміг переграти Ельче, Райо Вальєкано розгромив Леванте у 9 турі Ла Ліги

У неділю, 19 жовтня, відбулася низка матчів 9 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Атлетик Більбао на виїзді не зміг обіграти Ельче. Зустріч завершилася "сухою" нічиєю 0:0.

Пізніше Сельта, граючи у меншості після 1-го тайму, змогла врятувати нічию з Реалом Соьсєдад, зігравши 1:1, а Леванте вдома розгромно програв Райо Вальєкано.

Закриватимуть ігровий день Хетафе та Реал Мадрид.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
9 тур, 19 жовтня

Ельче – Атлетик 0:0

Сельта – Реал Сосьєдад 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Дуран, 1:1 – 89 Солер

Вилучення: 45+1 Старфельт (Сельта, друга жовта картка)

Леванте – Райо Вальєкано 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 де Фрутос, 0:2 – 25 де Фрутос, 0:3 – 65 Гарсія

  • 22:00 Хетафе – Реал Мадрид

Нагадаємо, 18 жовтня, Жирона з Ванатом та Циганковим не втримала нічию проти Барселони.

