Леганес знищив Сельту в 11 турі Ла Ліги

Сьогодні, 27 жовтня, в межах 11 туру іспанської Ла Ліги відбувся один матч.

У першому поєдинку ігрового дня Леганес вдома приймав Сельту. "Пепінерос" здобули розгромну перемогу над гостями з рахунком 3:0.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

27 жовтня, 11 тур

Леганес – Сельта Віго 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Гарсія, 2:0 – 78 Брашанац, 3:0 – 82 Гонсалес.

Зазначимо, також сьогодні відбудеться ще три матчі:

17:15. Хетафе – Валенсія

19:30. Бетіс – Атлетико

22:00. Реал Сосьєдад – Осасуна

Напередодні в головному матчі туру зійшлися Барселона та Мадридський Реал. До початку другого тайму команди зберігали інтригу щодо переможця, але вже з середини зустрічі "блаугранас" розпочали потужний штурм воріт "бланкос", які захищав український воротар Андрій Лунін.

Каталонці здобули розгромну перемогу 4:0 та збільшили відрив у турнірній таблиці від "вершкових".