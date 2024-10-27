Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Леганес знищив Сельту в 11 турі Ла Ліги

Андрій Яросименко — 27 жовтня, 17:09
Леганес знищив Сельту в 11 турі Ла Ліги
Ла Ліга

Сьогодні, 27 жовтня, в межах 11 туру іспанської Ла Ліги відбувся один матч.

У першому поєдинку ігрового дня Леганес вдома приймав Сельту. "Пепінерос" здобули розгромну перемогу над гостями з рахунком 3:0.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
27 жовтня, 11 тур

Леганес – Сельта Віго 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Гарсія, 2:0 – 78 Брашанац, 3:0 – 82 Гонсалес.

Зазначимо, також сьогодні відбудеться ще три матчі:

17:15. Хетафе – Валенсія

19:30. Бетіс – Атлетико

22:00. Реал Сосьєдад – Осасуна

Напередодні в головному матчі туру зійшлися Барселона та Мадридський Реал. До початку другого тайму команди зберігали інтригу щодо переможця, але вже з середини зустрічі "блаугранас" розпочали потужний штурм воріт "бланкос", які захищав український воротар Андрій Лунін.

Каталонці здобули розгромну перемогу 4:0 та збільшили відрив у турнірній таблиці від "вершкових".

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Реал Мадрид Сельта

Барселона

Анчелотті розповів, чому відбулася суперечка з лавкою Барселони в Ель Класіко
Скандальне Ель-Класіко: Реал розпочав розслідування щодо расизму в бік Ямала
Фліку в Барселоні підкорилося досягнення 40-річної давнини
Левандовський: Те, що робить Флік – неймовірно
Анчелотті спокійно відреагував на поразку 0:4 в Ель Класіко

Останні новини