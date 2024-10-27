Леганес знищив Сельту в 11 турі Ла Ліги
Сьогодні, 27 жовтня, в межах 11 туру іспанської Ла Ліги відбувся один матч.
У першому поєдинку ігрового дня Леганес вдома приймав Сельту. "Пепінерос" здобули розгромну перемогу над гостями з рахунком 3:0.
Леганес – Сельта Віго 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 59 Гарсія, 2:0 – 78 Брашанац, 3:0 – 82 Гонсалес.
Зазначимо, також сьогодні відбудеться ще три матчі:
17:15. Хетафе – Валенсія
19:30. Бетіс – Атлетико
22:00. Реал Сосьєдад – Осасуна
Напередодні в головному матчі туру зійшлися Барселона та Мадридський Реал. До початку другого тайму команди зберігали інтригу щодо переможця, але вже з середини зустрічі "блаугранас" розпочали потужний штурм воріт "бланкос", які захищав український воротар Андрій Лунін.
Каталонці здобули розгромну перемогу 4:0 та збільшили відрив у турнірній таблиці від "вершкових".