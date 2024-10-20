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Атлетико здолав Леганес, Вільярреал та Хетафе звели матч унічию в 10 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 20 жовтня, 22:27
Атлетико здолав Леганес, Вільярреал та Хетафе звели матч унічию в 10 турі Ла Ліги

У неділю, 20 жовтня, у межах 10 туру Ла Ліги відбулося чотири матчі.

Так, Мальорка перемогла Райо Вальєкано, мадридський Атлетико впевнено переграв Леганес, а Вільярреал та Хетафе звели гру внічию.

Найцікавіша зустріч ще відбудеться у Барселоні, де команда Хансі Фліка зіграє проти Севільї.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
20 жовтня, 10 тур

Мальорка – Райо Вальєкано 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 75 Мурікі

Атлетико – Леганес 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Нею, 1:1 – 69 Сьорлот, 2:1 – 81 Грізманн, 3:1 – 90+10 Сьорлот

Вільярреал – Хетафе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Камесана, 1:1 – 87 Арамбаррі (пен)

  • 22:00 Барселона – Севілья

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, Реал без Луніна зумів здолати Сельту і наздогнав "синьо-гранатових" за набраними очками – іспанські гранди наразі мають по 24 бали, якщо каталонці виграють або не програють у сьогоднішній грі, то повернуть одноосібне лідерство.

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Барселона

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