Атлетико здолав Леганес, Вільярреал та Хетафе звели матч унічию в 10 турі Ла Ліги
У неділю, 20 жовтня, у межах 10 туру Ла Ліги відбулося чотири матчі.
Так, Мальорка перемогла Райо Вальєкано, мадридський Атлетико впевнено переграв Леганес, а Вільярреал та Хетафе звели гру внічию.
Найцікавіша зустріч ще відбудеться у Барселоні, де команда Хансі Фліка зіграє проти Севільї.
Мальорка – Райо Вальєкано 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 75 Мурікі
Атлетико – Леганес 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 34 Нею, 1:1 – 69 Сьорлот, 2:1 – 81 Грізманн, 3:1 – 90+10 Сьорлот
Вільярреал – Хетафе 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 45 Камесана, 1:1 – 87 Арамбаррі (пен)
- 22:00 Барселона – Севілья
Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, Реал без Луніна зумів здолати Сельту і наздогнав "синьо-гранатових" за набраними очками – іспанські гранди наразі мають по 24 бали, якщо каталонці виграють або не програють у сьогоднішній грі, то повернуть одноосібне лідерство.