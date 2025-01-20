Вільярреал розгромив Мальорку в останній зустрічі 20 туру Ла Ліги

У понеділок, 20 січня, відбувся заключний матч 20 туру Іспанської Ла Ліги з футболу, в якому Вільярреал розгромив Мальорку.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Перемога дозволила "жовтій субмарині" набрати 33 бали та зберегти за собою 5-ту сходинку в турнірній таблиці. Мальорка з 30-ма очками залишилася шостою.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

20 тур, 20 січня

Вільярреал – Мальорка 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 20 Коста, 2:0 – 24 Баена, 3:0 – 26 Парехо, 4:0 – 28 Піно

Нагадаємо, 19 січня Реал з дублем Мбаппе розгромив Лас-Пальмас та очолив турнірну таблицю Ла Ліги.