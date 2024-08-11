Головне, що я не травмований: Квасниця не жалкує, що не поїхав на Олімпіаду

Вінгер Руху Ілля Квасниця не переймався через те, що клуб не відпустив його на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це він розповів у коментарі "ТаТоТаке".

"Н е було прикро, у нас були хороші збори з командою в Словенії. Головне, що я не був травмований і не пропускаю через це", — сказав Квасниця.

На Олімпійські ігри Рух делегував лише трьох гравців — Олексія Сича, Олега Федора та Ігоря Краснопіра. Нагадаємо, на початку червня розгорівся скандал через відмову львівського клубу відпускати гравців на товариський турнір у Франції.