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Головне, що я не травмований: Квасниця не жалкує, що не поїхав на Олімпіаду

Ігор Чернявський — 11 серпня, 19:45
Головне, що я не травмований: Квасниця не жалкує, що не поїхав на Олімпіаду

Вінгер Руху Ілля Квасниця не переймався через те, що клуб не відпустив його на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це він розповів у коментарі "ТаТоТаке".

е було прикро, у нас були хороші збори з командою в Словенії. Головне, що я не був травмований і не пропускаю через це", — сказав Квасниця.

На Олімпійські ігри Рух делегував лише трьох гравців — Олексія Сича, Олега Федора та Ігоря Краснопіра. Нагадаємо, на початку червня розгорівся скандал через відмову львівського клубу відпускати гравців на товариський турнір у Франції.

Рух Олімпійські ігри-2024 Ілля Квасниця

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