Кварцяний: У бразильців Шахтаря дуже низький рівень гри
Віталій Кварцяний
скріншот
Відомий український тренер Віталій Кварцяний розкритикував бразильських футболістів донецького Шахтаря після матчу з київським Динамо в 1/8 фіналу Кубку України.
Його слова передає Meta.ua.
"У бразильців Шахтаря дуже низький рівень гри. Мені подобався Кевін, але його продали. У нинішньому сезоні привернув до себе увагу Аліссон, але він зараз травмований. Решта? Таких у Бразилії тисяча на квадратний метр. Тренер на них розраховує, але вони, мабуть, не можуть виконувати на 100 відсотків ті футбольні дії, які від них вимагає наставник", – сказав фахівець.
Також Кварцяний заявив, що Динамо здобуло перемогу лише завдяки зусиллям свого голкіпера Руслана Нещерета, який кілька разів рятував команду протягом першого тайму.
"Я не хочу хвалити Динамо. Обидві команди продемонстрували слабкий футбол. Футболісти довго лежали на полі, глядачі чекають дійства, а його немає. Дуже багато позиційних дій з двох сторін, а толку – нуль. Гра була нудною, але після фінального свистка емоції у динамівців були, немов вони виграли Лігу чемпіонів. Але якби не Нещерет, Київ не виграв би".
Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.
Зауважимо, що напередодні уже визначилася два чвертьфіналісти Кубку України – ними стали Інгулець і ЛНЗ, які пройшли Вікторію та Рух відповідно.