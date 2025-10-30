Кварцяний: У бразильців Шахтаря дуже низький рівень гри

Відомий український тренер Віталій Кварцяний розкритикував бразильських футболістів донецького Шахтаря після матчу з київським Динамо в 1/8 фіналу Кубку України.

Його слова передає Meta.ua.

" У бразильців Шахтаря дуже низький рівень гри. Мені подобався Кевін, але його продали. У нинішньому сезоні привернув до себе увагу Аліссон, але він зараз травмований. Решта? Таких у Бразилії тисяча на квадратний метр. Тренер на них розраховує, але вони, мабуть, не можуть виконувати на 100 відсотків ті футбольні дії, які від них вимагає наставник ", – сказав фахівець.

Також Кварцяний заявив, що Динамо здобуло перемогу лише завдяки зусиллям свого голкіпера Руслана Нещерета, який кілька разів рятував команду протягом першого тайму.

" Я не хочу хвалити Динамо. Обидві команди продемонстрували слабкий футбол. Футболісти довго лежали на полі, глядачі чекають дійства, а його немає. Дуже багато позиційних дій з двох сторін, а толку – нуль. Гра була нудною, але після фінального свистка емоції у динамівців були, немов вони виграли Лігу чемпіонів. Але якби не Нещерет, Київ не виграв би ".

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.

Зауважимо, що напередодні уже визначилася два чвертьфіналісти Кубку України – ними стали Інгулець і ЛНЗ, які пройшли Вікторію та Рух відповідно.