Це йому не личить: Кварцяний оцінив гру Забарного у матчі проти Нової Зеландії

Колишній головний тренер Волині Віталій Кварцяний поділився думками про захисника збірної України Іллю Забарного, оцінивши його гру проти Нової Зеландії в межах товариського турніру Canadian Shield.

В інтерв'ю BLIK.ua фахівець погодився з тим, що він став найкращим гравцем матчу, однак і звернув увагу не деякі "недоліки".

"Ілля грає розкуто, впевнено, виконує дуже великий обсяг роботи, добре читає гру, підключається до атак, надійний в захисті. От ще б менше назад пасував – і взагалі б було чудово. Зараз запитайте у ста людей, хто був найкращим і сто скажуть, що Забарний.



Я скажу, нехай, може, на мене хтось і образиться, але… Мені не сподобались навколофутбольні моменти. Чому Забарний грає у коротких гетрах? Чого він їх спустив? Ну не личить це йому! Він же високий, а спустив гетри і здається меншим на зріст. Ну він же красивий хлопець….", – додав Кварцяний.