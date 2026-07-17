Кваліфікація Ліги конференцій: Жальгіріс знову переміг Петровац, Пюнік та Динамо Тбілісі йдуть далі

У четвер, 17 липня, відбулись матчі-відповіді першого раунду кваліфікації у Лізі конференцій.

Вірменський Пюнік з 32-річним українським захисником Сергієм Вакуленком пройшов Марсашлокк з Мальти. Литовський Жальгіріс з Іваном Литвиненком та Станіславом Біленьким знову переграв чорногорський Петровац.

Динамо Тбілісі у додатковий час дотиснуло Мондорф з Локсембургу,

Ліга конференцій

Кваліфікація, перший раунд

16 липня

Єлімай Семей (Казахстан) – Алашкерт (Вірменія) 2:2 (пен. 5:6)

(перший матч 1:1)

Інтер Турку (Фінляндія) – ФК Сараєво (Боснія і Герцеговина) 2:1

(перший матч 1:1)

ФК Астана (Казахстан) – Динамо Тирана (Албанія) 1:4 (після додаткового часу)

(перший матч 1:0)

Ільвес (Фінляндія) – Діфферданж (Люксембург) 2:3

(перший матч 0:0)

Пайде (Естонія) – Гегельманн (Литва) 3:0

(перший матч 1:1)

Пюнік Єреван (Вірменія) – Марсашлокк (Мальта) 1:0

(перший матч 3:0)

Сент-Джозефс (Гібралтар) – Богеміанс (Ірландія) 0:0

(перший матч 0:2)

Торпедо Кутаїсі (Грузія) – Зіра (Азербайджан) 0:3

(перший матч 0:3)

Левадія (Естонія) – Карнарвон (Уельс) 5:0

(перший матч 5:0)

РФС (Латвія) – Гленторан (Північна Ірландія) 2:0

(перший матч 2:1)

БАТЕ (Білорусь) – АФ Ельбасані (Албанія) 0:0 (пен. 5:4)

(перший матч 1:1)

Вікінгур (Фарерські острови) – Стьярнан (Ісландія) 2:2

(перший матч 1:3)

Динамо Тбілісі (Грузія) – Мондорф (Люксембург) 1:1 (після додаткового часу)

(перший матч 2:1)

Жальгіріс (Литва) – ОФК Петровац (Чорногорія) 2:1

(перший матч 2:1)

Мілсамі (Молдова) – Вележ Мостар (Боснія і Герцеговина) 0:1

(перший матч 1:1)

Санта Колома (Андорра) – Пенібонт (Уельс) 3:0

(перший матч 1:0)

Хамрун (Мальта) – НСІ Рунавік (Фарерські острови) 1:2

(перший матч 1:1)

Баллкані (Косово) – Конна Квей (Уельс) 3:2

(перший матч 0:0)

Сілекс (Північна Македонія) – Динамо Мінськ (Білорусь) 0:1 (пен. 5:6)

(перший матч 1:0)

Шкендія (Північна Македонія) – Європа ФК (Гібралтар) 1:0

(перший матч 5:0)

Лінфілд (Північна Ірландія) – Нимме Калью (Естонія) 2:2

(перший матч 0:1)

Морнар Бар (Чорногорія) – АК Ескальдес (Андорра) 1:2

(перший матч 1:2)

Віртус (Сан-Марино) – Діла Горі (Грузія) 1:0

(перший матч 1:3)

Українські клуби Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи в Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Їх суперниками стануть - данський Копенгаген та бельгійський Гент.

Напередодні Динамо в серії пенальті пройшло Університатю у кваліфікації Ліги Європи