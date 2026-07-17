Кваліфікація Ліги конференцій: Жальгіріс знову переміг Петровац, Пюнік та Динамо Тбілісі йдуть далі
У четвер, 17 липня, відбулись матчі-відповіді першого раунду кваліфікації у Лізі конференцій.
Вірменський Пюнік з 32-річним українським захисником Сергієм Вакуленком пройшов Марсашлокк з Мальти. Литовський Жальгіріс з Іваном Литвиненком та Станіславом Біленьким знову переграв чорногорський Петровац.
Динамо Тбілісі у додатковий час дотиснуло Мондорф з Локсембургу,
Ліга конференцій
Кваліфікація, перший раунд
16 липня
Єлімай Семей (Казахстан) – Алашкерт (Вірменія) 2:2 (пен. 5:6)
(перший матч 1:1)
Інтер Турку (Фінляндія) – ФК Сараєво (Боснія і Герцеговина) 2:1
(перший матч 1:1)
ФК Астана (Казахстан) – Динамо Тирана (Албанія) 1:4 (після додаткового часу)
(перший матч 1:0)
Ільвес (Фінляндія) – Діфферданж (Люксембург) 2:3
(перший матч 0:0)
Пайде (Естонія) – Гегельманн (Литва) 3:0
(перший матч 1:1)
Пюнік Єреван (Вірменія) – Марсашлокк (Мальта) 1:0
(перший матч 3:0)
Сент-Джозефс (Гібралтар) – Богеміанс (Ірландія) 0:0
(перший матч 0:2)
Торпедо Кутаїсі (Грузія) – Зіра (Азербайджан) 0:3
(перший матч 0:3)
Левадія (Естонія) – Карнарвон (Уельс) 5:0
(перший матч 5:0)
РФС (Латвія) – Гленторан (Північна Ірландія) 2:0
(перший матч 2:1)
БАТЕ (Білорусь) – АФ Ельбасані (Албанія) 0:0 (пен. 5:4)
(перший матч 1:1)
Вікінгур (Фарерські острови) – Стьярнан (Ісландія) 2:2
(перший матч 1:3)
Динамо Тбілісі (Грузія) – Мондорф (Люксембург) 1:1 (після додаткового часу)
(перший матч 2:1)
Жальгіріс (Литва) – ОФК Петровац (Чорногорія) 2:1
(перший матч 2:1)
Мілсамі (Молдова) – Вележ Мостар (Боснія і Герцеговина) 0:1
(перший матч 1:1)
Санта Колома (Андорра) – Пенібонт (Уельс) 3:0
(перший матч 1:0)
Хамрун (Мальта) – НСІ Рунавік (Фарерські острови) 1:2
(перший матч 1:1)
Баллкані (Косово) – Конна Квей (Уельс) 3:2
(перший матч 0:0)
Сілекс (Північна Македонія) – Динамо Мінськ (Білорусь) 0:1 (пен. 5:6)
(перший матч 1:0)
Шкендія (Північна Македонія) – Європа ФК (Гібралтар) 1:0
(перший матч 5:0)
Лінфілд (Північна Ірландія) – Нимме Калью (Естонія) 2:2
(перший матч 0:1)
Морнар Бар (Чорногорія) – АК Ескальдес (Андорра) 1:2
(перший матч 1:2)
Віртус (Сан-Марино) – Діла Горі (Грузія) 1:0
(перший матч 1:3)
Українські клуби Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи в Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Їх суперниками стануть - данський Копенгаген та бельгійський Гент.
Напередодні Динамо в серії пенальті пройшло Університатю у кваліфікації Ліги Європи