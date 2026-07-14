УНА Штрассен впевнено переміг Ла Фйоріту в першому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Люксембурзький УНА Штрассен здобув перемогу над сан-маринською Ла Фйоріта у межах 1-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Рахунок відкрив Перес завдяки швидкому голу, а вже під кінець першого тайму Валентен Стайнмец збільшив перевагу своєї команди. А більшого для команди зі Штрассена не було треба, вона перемогла у двоматчевому протистоянні з рахунком 3:0.

Ліга конференцій

Кваліфікація, 1-й раунд

Матчі-відповіді, 14 липня

Ла Фйоріта – УНА Штрассен 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 8 Перес, 0:2 – 38 Стайнмец

Нагадаємо, що раніше Жальгіріс з голом Біленького розібрався з ОФК Петровац у кваліфікації Ліги конференцій.