УНА Штрассен впевнено переміг Ла Фйоріту в першому раунді кваліфікації Ліги конференцій
УЄФА
Люксембурзький УНА Штрассен здобув перемогу над сан-маринською Ла Фйоріта у межах 1-го раунду кваліфікації Ліги конференцій
Рахунок відкрив Перес завдяки швидкому голу, а вже під кінець першого тайму Валентен Стайнмец збільшив перевагу своєї команди. А більшого для команди зі Штрассена не було треба, вона перемогла у двоматчевому протистоянні з рахунком 3:0.
Ліга конференцій
Кваліфікація, 1-й раунд
Матчі-відповіді, 14 липня
Ла Фйоріта – УНА Штрассен 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 8 Перес, 0:2 – 38 Стайнмец
Нагадаємо, що раніше Жальгіріс з голом Біленького розібрався з ОФК Петровац у кваліфікації Ліги конференцій.