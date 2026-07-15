Малішева влаштувала феєричний камбек в матчі-відповіді проти Влазнії в 1 кваліфікаційному раунді Ліги конференцій
У середу, 15 липня, відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, за підсумками яких визначилися чергові учасники наступної стадії турніру.
У першому матчі дня косовська Малішева розгромила та не залишила шансів албанському клубу Влазнія. Після поразки у першій грі (1:2) підопічні Томаса Брдарача не тільки здійснили камбек, а й влаштували гольову феєрію, забивши сумарно п'ять м'ячів у ворота суперника.
Окремим героєм зустрічі став 31-річний півзахисник Крешнік Ука, який відзначився дублем та віддав асист на Арлінда Веліу.
Голи: 1:0 – 34 Ука, 2:0 – 45+2 Ібіші, 3:0 – 52 Ука, 4:0 – 57 Веліу, 5:0 – 90 Дулай
Також сьогодні визначиться, хто з пари Дечич – ФК Лієпая пройде до наступної стадії кваліфікації. Цей поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Нагадаємо, що раніше УНА Штрассен впевнено переміг Ла Фйоріту в першому раунді кваліфікації Ліги конференцій.