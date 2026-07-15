Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Малішева влаштувала феєричний камбек в матчі-відповіді проти Влазнії в 1 кваліфікаційному раунді Ліги конференцій

Микола Літвінов — 15 липня 2026, 19:41
Малішева влаштувала феєричний камбек в матчі-відповіді проти Влазнії в 1 кваліфікаційному раунді Ліги конференцій
УЄФА

У середу, 15 липня, відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, за підсумками яких визначилися чергові учасники наступної стадії турніру.

У першому матчі дня косовська Малішева розгромила та не залишила шансів албанському клубу Влазнія. Після поразки у першій грі (1:2) підопічні Томаса Брдарача не тільки здійснили камбек, а й влаштували гольову феєрію, забивши сумарно п'ять м'ячів у ворота суперника.

Окремим героєм зустрічі став 31-річний півзахисник Крешнік Ука, який відзначився дублем та віддав асист на Арлінда Веліу.

Ліга конференцій
Кваліфікація, 1-й раунд
Матчі-відповіді, 15 липня

Малішева (Косово) – Влазнія (Албанія) 5:0 (2:0)
За підсумками двох зустрічей – 6:2.

Голи: 1:0 – 34 Ука, 2:0 – 45+2 Ібіші, 3:0 – 52 Ука, 4:0 – 57 Веліу, 5:0 – 90 Дулай

Також сьогодні визначиться, хто з пари Дечич – ФК Лієпая пройде до наступної стадії кваліфікації. Цей поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше УНА Штрассен впевнено переміг Ла Фйоріту в першому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій

Ліга конференцій

УНА Штрассен впевнено переміг Ла Фйоріту в першому раунді кваліфікації Ліги конференцій
Жальгіріс з голом Біленького розібрався з ОФК Петровац, перемоги Динамо Тбілісі та Астани у кваліфікації Ліги конференцій
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: з чим підходить Україна до старту сезону
Перемога УНА Штрассен, нічия Ельбасані з БАТЕ у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій
Три бригади українських арбітрів працюватимуть на матчах 1-го раунду кваліфікації єврокубків

Останні новини