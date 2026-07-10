Жальгіріс з голом Біленького розібрався з ОФК Петровац, перемоги Динамо Тбілісі та Астани у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 9 липня, відбулись перші матчі першого раунду кваліфікації у Лізі конференцій.
Литовський Жальгіріс на виїзді здобув впевнену перемогу над чорногорським клубом Петровац - 3:1. Один з голів забив 27-річний український нападник Станіслав Біленький.
Динамо Тбілісі переграло Мондорф з Локсембургу, а казахстанська Астана мінімально здолала албанське Динамо (Тирана).
Ліга конференцій
Кваліфікація, перший раунд
9 липня
АК Ескальдес (Андорра) – Морнар Бар (Чорногорія) 2:1
Алашкерт (Вірменія) – Єлімай Семей (Казахстан) 1:1
Гегельманн (Литва) – Пайде (Естонія) 1:1
Діла Горі (Грузія) – Віртус (Сан-Марино) 3:1
Нимме Калью (Естонія) – Лінфілд (Північна Ірландія) 1:0
ФК Лієпая (Латвія) – Дечич (Чорногорія) 1:0
Богеміанс (Ірландія) – Сент-Джозефс (Гібралтар) 2:0
Вележ Мостар (Боснія і Герцеговина) – Мілсамі (Молдова) 1:1
Динамо М. (Білорусь) – Сілекс (Північна Македонія) 0:1
Марсашлокк (Мальта) – Пюнік Єреван (Вірменія) 0:3
Мондорф (Люксембург) – Динамо Тбілісі (Грузія) 1:2
Європа ФК (Гібралтар) – Шкендія (Північна Македонія) 0:5
Карнарвон (Уельс) – Левадія (Естонія) 0:5
Влазнія (Албанія) – Малішева (Косово) 2:1
Гленторан (Північна Ірландія) – РФС (Латвія) 1:2
НСІ Рунавік (Фарерські острови) – Хамрун (Мальта) 1:1
ОФК Петровац (Чорногорія) – Жальгіріс (Литва) 1:3
Пенібонт (Уельс) – Санта Колома (Андорра) 0:1
Динамо Тирана (Албанія) – ФК Астана (Казахстан) 0:1
Стьярнан (Ісландія) – Вікінгур (Фарерські острови) 3:1
ФК Сараєво (Боснія і Герцеговина) – Інтер Турку (Фінляндія) 1:1
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень.
Українські клуби Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи в Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Їх суперниками стануть - данський Копенгаген та бельгійський Гент.
Нагадаємо, Динамо у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграло внічию з Університатею.