Жальгіріс з голом Біленького розібрався з ОФК Петровац, перемоги Динамо Тбілісі та Астани у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 9 липня, відбулись перші матчі першого раунду кваліфікації у Лізі конференцій.

Литовський Жальгіріс на виїзді здобув впевнену перемогу над чорногорським клубом Петровац - 3:1. Один з голів забив 27-річний український нападник Станіслав Біленький.

Динамо Тбілісі переграло Мондорф з Локсембургу, а казахстанська Астана мінімально здолала албанське Динамо (Тирана).

Ліга конференцій

Кваліфікація, перший раунд

9 липня

АК Ескальдес (Андорра) – Морнар Бар (Чорногорія) 2:1

Алашкерт (Вірменія) – Єлімай Семей (Казахстан) 1:1

Гегельманн (Литва) – Пайде (Естонія) 1:1

Діла Горі (Грузія) – Віртус (Сан-Марино) 3:1

Нимме Калью (Естонія) – Лінфілд (Північна Ірландія) 1:0

ФК Лієпая (Латвія) – Дечич (Чорногорія) 1:0

Богеміанс (Ірландія) – Сент-Джозефс (Гібралтар) 2:0

Вележ Мостар (Боснія і Герцеговина) – Мілсамі (Молдова) 1:1

Динамо М. (Білорусь) – Сілекс (Північна Македонія) 0:1

Марсашлокк (Мальта) – Пюнік Єреван (Вірменія) 0:3

Мондорф (Люксембург) – Динамо Тбілісі (Грузія) 1:2

Європа ФК (Гібралтар) – Шкендія (Північна Македонія) 0:5

Карнарвон (Уельс) – Левадія (Естонія) 0:5

Влазнія (Албанія) – Малішева (Косово) 2:1

Гленторан (Північна Ірландія) – РФС (Латвія) 1:2

НСІ Рунавік (Фарерські острови) – Хамрун (Мальта) 1:1

ОФК Петровац (Чорногорія) – Жальгіріс (Литва) 1:3

Пенібонт (Уельс) – Санта Колома (Андорра) 0:1

Динамо Тирана (Албанія) – ФК Астана (Казахстан) 0:1

Стьярнан (Ісландія) – Вікінгур (Фарерські острови) 3:1

ФК Сараєво (Боснія і Герцеговина) – Інтер Турку (Фінляндія) 1:1

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень.

Українські клуби Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи в Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Їх суперниками стануть - данський Копенгаген та бельгійський Гент.

Нагадаємо, Динамо у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграло внічию з Університатею.