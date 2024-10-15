Україна – Чехія 1:1: огляд матчу Ліги націй

У польському Вроцлаві відбувся матч четвертого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірна України в номінально домашньому матчі зіграла внічию з Чехією.

Огляд поєдинку

Ліга націй. Груповий етап, 4 тур

14 жовтня. Вроцлав, "Тарчинський Арена Вроцлав"

Україна – Чехія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Черв, 1:1 – 53 Довбик (пен)

Україна: Трубін – Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Таловєров, Матвієнко – Степаненко (Калюжний, 64), Судаков, Шапаренко (Криськів, 64) – Мудрик, Гуцуляк (Гуцуляк, 22), Довбик (Яремчук, 80)

Чехія: Коварж – Цоуфал, Крейчій, Вітік, Боржил (Змрзли, 70) – Соучек, Черв – Черни (Лінгр, 58), Шульц (Кухта, 90+1), Провод (Гложек, 58) – Хори (Клімент, 70)

У наступному турі Ліги націй збірна України зіграє з Грузією. Матч відбудеться 16 листопада.