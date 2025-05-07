Основний захисник Кривбаса через травму вибув до кінця сезону

Захисник Кривбаса Іван Дібанго пропустить решту матчів сезону через травму.

Про це у коментарі пресслужбі клубу повідомив головний тренер команди Юрій Вернидуб.

"У Дібанго – травма. До кінця сезону він нам вже не допоможе", – сказав Вернидуб.

Футболіст отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ проти Руха (0:0).

Нагадаємо, що в поточному сезоні Дібанго провів за Кривбас 22 матчі, в яких віддав 3 асисти.

Як відомо, сьогодні, 7 травня, Кривбас переграв Лівий Берег у перенесеному матчі 21 туру чемпіонату. Завдяки цьому успіху криворіжці з 43 очками в активі піднялися з шостого місця в турнірній таблиці на четверте єврокубкове, обійшовши Карпати та Полісся за додатковими показниками.

З турнірними розкладами за три тури до завершення першості можна ознайомитися ТУТ.