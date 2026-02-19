Голкіпер Реала став співвласником французького клубу

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа став одним із співвласників клубу Ле-Ман.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

33-річний бельгійський воротар через свій інвестиційний фонд NxtPlay придбав частку в акціонерному капіталі команди, яка представляє другий за силою дивізіон чемпіонату Франції.

Нагадаємо, раніше співвласниками Ле-Мана стали сербський тенісист Новак Джокович, автогонщик Феліпе Масса з Бразилії, а також датський пілот Кевін Магнуссен.

У поточному сезоні Куртуа провів 34 матчі у всіх турнірах, пропустивши 32 м'ячі та 14 поєдинків зігравши на нуль.

Ле-Ман іде на п'ятому місці у турнірній таблиці Ліги 2. Наступний матч команда проведе 23 лютого проти Генгама.

