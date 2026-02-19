Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Голкіпер Реала став співвласником французького клубу

Олексій Мурзак — 19 лютого 2026, 19:26
Голкіпер Реала став співвласником французького клубу
Тібо Куртуа
Getty Images

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа став одним із співвласників клубу Ле-Ман.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

33-річний бельгійський воротар через свій інвестиційний фонд NxtPlay придбав частку в акціонерному капіталі команди, яка представляє другий за силою дивізіон чемпіонату Франції.

Нагадаємо, раніше співвласниками Ле-Мана стали сербський тенісист Новак Джокович, автогонщик Феліпе Масса з Бразилії, а також датський пілот Кевін Магнуссен.

У поточному сезоні Куртуа провів 34 матчі у всіх турнірах, пропустивши 32 м'ячі та 14 поєдинків зігравши на нуль.

Ле-Ман іде на п'ятому місці у турнірній таблиці Ліги 2. Наступний матч команда проведе 23 лютого проти Генгама.

Раніше УЄФА розпочала розслідування інциденту, що стався під час матчу плейоф Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом, призначивши інспектора з етики та дисципліни для вивчення звинувачень у расистських образах від Джанлуки Престіанні на адресу Вінісіуса Жуніора.

Тібо Куртуа

Тібо Куртуа

Визнання від зіркового колеги: Куртуа привітав Трубіна із забитим голом після матчу ЛЧ
Лунін – у заявці Реала на матч Кубку Іспанії, Куртуа не зіграє проти Альбасете
Трубін став найкращим воротарем Європи за кількістю зіграних сухих матчів у 2025 році
Куртуа очолив рейтинг голкіперів за видовищним показником
Атлетико планує забрати дошку пошани Куртуа зі стадіону

Останні новини