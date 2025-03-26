Лунін має шанс зіграти в матчі Реала проти Леганеса: відома причина

Український голкіпер Реала Андрій Лунін має шанси зіграти у матчі 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, тренерський штаб королівського клубу не хоче ризикувати бельгійським воротарем Тібо Куртуа, який перебуває лише у процесі відновлення від перенавантаження м'язів, тому з великою ймовірністю ворота "вершкових" захищатиме Лунін.

Матч відбудеться у суботу, 29 березня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.