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Лунін має шанс зіграти в матчі Реала проти Леганеса: відома причина

Олексій Мурзак — 26 березня 2025, 18:36
Лунін має шанс зіграти в матчі Реала проти Леганеса: відома причина
Андрій Лунін та Тібо Куртуа
ФК Реал Мадрид

Український голкіпер Реала Андрій Лунін має шанси зіграти у матчі 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, тренерський штаб королівського клубу не хоче ризикувати бельгійським воротарем Тібо Куртуа, який перебуває лише у процесі відновлення від перенавантаження м'язів, тому з великою ймовірністю ворота "вершкових" захищатиме Лунін.

Матч відбудеться у суботу, 29 березня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Реал Мадрид Тібо Куртуа

Андрій Лунін

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